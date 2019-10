Lucky Serenade: concerto per Luciano Milanese

A quattro anni dalla scomparsa del grande “Lucky” Luciano Milanese il Count Basie vuole festeggiare in suo onore e ricordarlo con la musica che lui amava suonare.

Apriirà la serata un quartetto formato da musicisti che sempre accompagnavano Luciano. Si proseguirà con l’intervento di ospiti e vecchi amici.

Un'occasione per ascoltare un po' di buon jazz e far vivere la memoria di uno dei musicisti che hanno fatto la storia di questa musica in Italia.

Ingresso libero, con tessera Arci.

Claudio Capurro - Sax Contralto, Clarinetto

Gianluca Tagliazucchi - Pianoforte

Aldo Zunino - Contrabbasso

Carlo Milanese - Batteria