Luca Carboni porta il suo "Sputnik Instore Tour" alla Feltrinelli

Luca Carboni firma le copie del suo album "Sputnik" nell'ambito del suo instore tour, mercoledì 20 giugno alla Feltrinelli di Genova.

Il cantautore Luca Carboni ha debuttato nel 1981 come chitarrista e compositore del gruppo Teobaldi Rock, esortendo come solista tre anni dopo. Da allora non si è mai fermato, sfornando successi come "Mare mare", "Ci vuole un fisico bestiale", "Luca lo stesso", "Mi ami davvero" e altri.

L'8 giugno è uscito il suo ultimo cd "Sputnik", anticipato il 27 aprile dal singolo "Una grande festa"