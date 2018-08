Festa Sacro Cuore di Maria a Lovari

Domenica 26 agosto nella piccola Frazione di Lovari, nel Comune di Rezzoaglio (ge) si svolgerà la festa del Sacro Cuore di Maria, con il 60° anniversario della costruzione del Tempio della Fraternità.



Il programma della giornata prevede alle ore 11 la S. Messa celebrata da S.E. Gianni Ambrosio Vescovo di Piacenza-Bobbio e la processione della statua della Madonna nelle vie del paese.



Nell'occasione vi sarà la commemorazione di tutti i caduti delle guerre e in particolare dei caduti della frazione :



alpino Bacigalupi Terenzio deceduto e sepolto in una fossa comune in Russia



carabiniere Pagliughi Sisto deceduto e sepolto in Austria



Lettura preghiera dell’alpino e del carabiniere



Deposizione corona di alloro al monumento ai caduti



Mostra Fotografica #lovari60 all’interno del Paese



Finita la cerimonia ci sarà il pranzo al circolo Lagin di Alpepiana a partire dalle ore 13



Menù : Antipasti misti

Raieü au tuccu

Punta di vitello e patate al forno

Formaggio alla piastra

Torte Dolci vari

Frutta

Servizio Bar (Acqua – Vino – Caffè)



Ore 15:30 estrazione lotteria e premiazioni autorità e associazioni

Per informazioni e prenotazioni tel. 018585513 -3281756690.



Per raggiungere Lovari, si consiglia l'uscita autostradale di Lavagna e l'attraversamento della Strada Sp 586 della Forcella, fino a Rezzoaglio, da lì seguire le indicazioni per Piacenza, fino al bivio per Alpepiana.



L'organizzazione ricorda a coloro che volessero partecipare che è previsto un servizio pulmino con partenza da Alpepiana (Circolo Lagin) dalle ore 9:30.

Gallery