Lotterz meet Basie coi Lindy Plotterz

Narra la leggenda dell'incontro fra il grande Count Basie e i prodi Plotterz. Un racconto epico ed esaltante che si tramanda di padre in figlio, come l'Iliade o come la finale dei mondiali del 1982.

Nel locale più swing e speakeasy di Genova, la leggenda diventerà una magnifica realtà: no, non ci sarà il Tardelli urlante, ma tonnellate di swing, rigorosamente da ballare, o da sorseggiare appoggiati al bancone, con un Manhattan in mano e l'espressione da Humphrey Bogart. Una volta finito il cocktail subito in pista però! Poco importa se indosserete il papillon di seta o la t-shirt della Polisportiva; quello che conta è esserci.

