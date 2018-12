Lorenzo Kruger live al Cane di Cornigliano

Lorenzo Kruger è il cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino. Con questa formazione ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. Le sue performance come front man di questa band sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e divertenti. Molti lo ricordano per essersi rasato a zero sul palco del primo maggio durante un pezzo pacifista… In questo spettacolo, al contrario, Kruger si immobilizza al pianoforte; col pretesto di accompagnarsi con questo strumento la scena si riduce alle sole canzoni, ripulite da qualsiasi arrangiamento e postura scenica.

Quest'anno Lorenzo Kruger ha deciso di intraprendere un tour da solista, per raccontare al pubblico la sua musica in una chiave acustica e intimista del tutto inedita. Il cantautore si esibisce così anche al Cane di Genova, in Corso Perrone 22 r, sabato 22 dicembre, per festeggiare insieme la fine della raccolta fondi e della rassegna #feedtheCANElive, con "Le canzoni dei Nobraino e altri inediti - concerto per voce e pianoforte da viaggio"

Le canzoni più belle scritte per i Nobraino saranno ascoltabili quindi in una veste inedita: nella versione in cui sono state scritte. Saranno in scaletta Bifolco, Film Muto, Record del Mondo, Tradimento, Cani e Porci e diverse altre. Un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie di un personaggio che non dovrebbe esibirsi seduto. In un’ atmosfera rilassata, molto distante dai suoi concerti rock, Lorenzo Kruger mette davanti a tutto le sue canzoni e sé stesso. “Uno spettacolo a sedere, non a culo”, come dice lui.

In apertura alle 21,30 il duo Pandango, un progetto di musica cantautorale di Michael e Fabio, nato nel 2014 a Genova. Pandango predilige la dimensione acustica adattandosi ai contesti più diversi: dall’angolino del piccolo locale al grande palco, focalizzando la propria attenzione su ciò che resta essenziale nel loro modo di vivere: fare musica.

Pandango non è rock, non è swing, non è tango.

Ingresso 7 euro direttamente all'ingresso.