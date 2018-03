Lola's Lads portano il punk in concerto al Quaalude Rock Club

Il punk resta a tutt’oggi quanto di più straordinario sia accaduto al rock fra il giorno in cui Elvis entrò in uno studio di Menphis e quello in cui Cobain scrisse Smell like teen Spirit, e gli effetti del suo fall out si sono rivelati permanenti.

Anime tormentate, chitarre sporche, ritmiche tirate.

Venerdì 30 marzo al Quaalude, i Lola’s Lads mettono in scena ancora una volta i brani che hanno segnato un’epoca urgente, autentica e artificiosa con l’energia abrasiva di sempre.