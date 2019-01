Live Faxphy & special guest Riccardo Guella al teatro Carignano

Torna l'immancabile appuntamento al Teatro Carignano di Genova, questa volta per una serata di musica e divertimento con i Faxphy ed il chitarrista Riccardo Guella.

Sabato 19 gennaio le danze si apriranno alle ore 21.00 con un set chitarristico curato da Riccardo Guella, per poi proseguire con lo spettacolo originale completamente ideato e scritto dai Faxphy "La bella addormentata nel teatro", un mix di musica e commedia pensato per regalare un'esperienza nuova ed emozionante al nostro amato pubblico.

Biglietto per l'intera serata a 10 euro, acquistabile direttamente a teatro o contattando via Facebook la pagina ufficiale Faxphy tramite e-mail all'indirizzo faxphy@gmail.com o per telefono i numeri 3483211941 e 3333106370.