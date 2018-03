La mostra: "Linea d'ombra - 13 viaggiatori ai confini dell'estetico"

La mostra esplora un versante dell’espressione artistica genovese nel ventennio successivo all’effervescenza intellettuale degli anni Sessanta e Settanta, indagata nella grande rassegna “Attraversare Genova”, allestita presso il Museo d’arte contemporanea di Villa Croce nel 2004.

Gli anni ’80 e ’90 si caratterizzano per una divaricazione sempre più accentuata tra il mercato e un'operatività estetica che stenta, per diversi motivi, ad adeguarsi alle (relativamente) nuove regole dell’art business.

Il clima generale tende a far scomparire ogni velleità di lavoro collettivo, stimola atteggiamenti autoriflessivi, talvolta venati di una sorta di melanconia che, a volte, sfocia in forme di clandestinità culturale, talaltra impegnati nell’analisi del ruolo dell’artista nell’ambito di una società in rapida trasformazione.

Ricostruendo oggi la situazione, si scopre nell’attività carsica di questo gruppo di artisti un tessuto molto più comune di quello che i singoli percorsi – diversificati sia negli esiti visivi sia nell’incidenza sulla scena nazionale – sembravano avere all’epoca.