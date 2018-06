Lilith Festival: torna la grande musica d'autrice

Il 14, 15 e 25 luglio 2018 a Genova (nella cornice del Porto Antico) torna il "Lilith Festival", rassegna della musica d'autrice giunta all'ottava edizione.

Le due parole d'ordine sono, come sempre, musica e impegno contro la vioelnza sulle donne.

Per sostenere questo progetto, artiste note e i migliori progetti musicali femminili emergenti si incontreranno sul palco, per dare vita a un evento unico in Italia. Partner dell'evento: Centro Antiviolenza Mascherona e Non Una di Meno.

Conducono l'attrice Lisa Galantini e lo studioso della canzone d'autore Andrea Podestà.

Il programma:

Lilith per il Centro Antiviolenza Mascherona

14 luglio 2018 21:00

Interviste e interventi. A seguire, i concerti:

Esmeralda Sciascia presenta in anteprima nazionale il nuovo album "Aria Condizionata".

La vincitrice del Premio Zonta 2018 - la Canzone d'Autrice viene presentata e premiata sul palco del Lilith Festival.

Il centro Antiviolenza Mascherona di Genova presenta il nuovo progetto “La Valigia del Cambiamento”, rivolto alle donne e ai bambini che scappano dalla violenza domestica.

Centro Antiviolenza Mascherona e Non una in meno

15 luglio 2018 21:00

Interventi e, a seguire, performance contro la violenza sulle donne:

Sarah Stride presenta in anteprima i brani del nuovo album in uscita in autunno 2018 e prodotto da Kole Laca (Teatro degli Orrori).

Valentina Amandolese, cantautrice, polistrumentista, co-fondatrice dell’associazione culturale Lilith e dell’omonimo Festival.

Cristina Nico. Testi poetici quanto diretti, malinconia ma anche una vena ironica e a tratti surreale, un’attitudine da rockeuse. Ingresso a offerta libera

Interviste e interventi con il Centro Antiviolenza Mascherona

25 luglio 2018 21:00

Dopo le interviste, i concerti di Joan As Police Man e Sabrina Napoleone & Band.