Genova likes you: la città si trasforma in un set per fotografare i passanti

Cinque location, cinque fotografi di talento, cinque set, per immortalare genovesi, turisti, passanti, insomma tutti quelli che vorranno partecipare: è "Genova likes you", la nuova campagna che vuole comunicare la grinta dei suoi abitanti, linfa vitale della città, ritratti nel loro quotidiano, nelle location più belle e amate. E per dimostrare che la Superba, nonostante la tragedia del 14 agosto, è affascinante, attrattiva, accogliente, fiera, tenace, con la chiara intenzione di migliorare e migliorarsi.

L'appuntamento è sabato 27 ottobre dalle 14,30 in via Garibaldi, piazza De Ferrari, piazza San Lorenzo, Porto Antico e Boccadasse.

Gli scatti verranno raccolti e postati sui canali Facebook Genovamorethanthis e Visitgenoa e su Instagram.

La mobilitazione continua con i selfie dei cittadini che possono scattare foto nei luoghi di Genova a loro più cari, e condividerli sui social con l'hashtag #GenovaLikesYou.