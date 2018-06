Liguria e Puglia insieme per una trasformazione digitale delle aziende

Liguria e Puglia, connotate dalla presenza di distretti regionali tecnologici e dell’informatica, insieme per una trasformazione digitale delle aziende rapida e non invasiva. Sarà un confronto su casi concreti di digital transformation in azienda efficace e a costi contenuti la formula scelta da due aziende di information technology, il Gruppo Sigla di Genova e la Openwork di Bari, per offrire agli imprenditori liguri l’occasione di ascoltare storie di integrazione digitale di successo dalla voce di loro colleghi.

Appuntamento giovedì 14 giugno, alle 16,45 all’NH Collection Genova Marina (Molo Ponte Calvi, 5) con ‘Innovation-friendly’, l’incontro nel quale saranno protagoniste due ‘imprese 4.0’: la Base Protection, azienda manifatturiera pugliese specializzata nella produzione di calzature da lavoro defaticanti, e la Duferco Energia di Genova, impegnata nella commercializzazione di elettricità e gas.

A unire le due storie di innovazione, l’esigenza di una piattaforma digitale di Business process management che sia capace di adattarsi alle organizzazioni e ai sistemi informatici già in uso. La piattaforma utilizzata ha permesso a Base Protection di raggiungere un controllo ideale dell’intero ciclo produttivo integrando persone, processi e tecnologie, e a Duferco Energia di ottimizzare i flussi documentali per avviare una gestione aziendale più ampia e centralizzata.

L’incontro, moderato da Salvatore Latronico, presidente del Distretto produttivo dell’informatica pugliese, vedrà la partecipazione di Bruno Conterno, direttore Sviluppo Programmi del Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati (SIIT). Daniela Stolfi, Sales & Marketing director di Base Protection, racconterà poi la prima esperienza aziendale dettagliando i benefici in termini organizzativi ed economici conseguiti con la trasformazione digitale di alcune fasi del ciclo produttivo. A seguire, Martin Arborea, Sales & Marketing director di Openwork, parlerà, attraverso casi aziendali concreti, delle esigenze che portano le imprese a introdurre innovazione e quali sono i benefici ottenibili con l’utilizzo di una piattaforma in cloud di BPM. Il secondo caso di successo sarà raccontato da Luca Serravalli, CIO di Duferco Energia. Marco Costacurta, Business Unit coordinator del Gruppo Sigla, fornirà un’ulteriore chiave di lettura tecnica sull’introduzione delle tecnologie abilitanti in un’organizzazione e aprirà il dibattito con i presenti.

È possibile partecipare all'incontro iscrivendosi

