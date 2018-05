Liguria Beach Soccer Cup: il torneo su sabbia in Valle Scrivia

La quinta edizione della Liguria Beach Soccer Cup si svolgerà dal 18 al 24 giugno 2018 presso la Valle Scrivia Beach Arena di Busalla.

Il torneo giovanile è intitolato alla memoria di Graziano Giovinazzo uno dei più grandi sostenitori del club Genova Beach Soccer, scomparso prematuramente nel 2016.

Il torneo, tra i più attesi in Liguria, comprende sei categorie (open, under 19, under 16, under 14, under 12 e baby), che portano ogni anno sul campo più di 400 atleti.

Le regole

Ogni squadra è costituita da 5 giocatori, compreso il portiere. Il numero di sostituzioni è illimitato (tipo basket). Le punizioni sono sempre dirette, senza barriera e devono essere battute da chi subisce il fallo. Si gioca a piedi nudi.

I vincitori

La vincente della Liguria Beach Soccer Cup ogni anno rappresenterà la Liguria alle finali nazionali dei tornei regionali L.N.D. vista l’affiliazione del nostro torneo alla Lega Nazionale Beach Soccer che si svolgono in una location marittima della nostra penisola a fine luglio.

Giovanili

Dopo il successo del torneo 2017 la Genova Beach Soccer rilancia con la seconda edizione del Memorial “Graziano Giovinazzo”, torneo dedicato al settore giovanile, così i giovani beachers potranno avvicinarsi a questa disciplina che con il calcio ha in comune lo stile di gioco ma che la differenzia per l’alto tasso di spettacolarità, divertimento e sopratutto fair play.