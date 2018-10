Liggia Goes Rockin': la serata anni '50 a Genova

Venerdì 26 ottobre ai Liggia Pub & Music House le lancette dell'orologio correranno indietro fino agli anni '50. Una serata a base di Rock'n'Roll, Boogie Woogie, Doo Wop, Rockabilly e Rythm'n'Blues.

Tutti Frutti Bash presenta: “Liggia Goes Rockin'”: suoneranno dal vivo i The NewTones, trio Doo Wop romano, si terrà un'esaltante gara di ballo a cura del gruppo Mash Up Genova, ci sarà il DJ Set esclusivamente in vinile a 45 giri di The Dreamers e il mercatino di abiti vintage delle Rebelettes.

I NewTones arrivano direttamente da Roma con un nuovo 45 Giri fresco di stampa: “Moonface” che presenteranno in esclusiva a Genova proprio venerdì, prima tappa di un tour europeo che li porterà in Olanda ed Austria. Armonie vocali e Rock'n'Roll. Seguendo la strada tracciata da band come Dion & The Belmonts e The Chords, le tre voci si miscelano con la sezione strumentale formata da: pianoforte (Clem Bernabei), contrabbasso (Damiano Proietti), batteria (Fabrizio Poggi).

La gara di ballo mista organizzata dai Mash Up Genova (capitanati da Andrea Orlandi, istruttore e giudice di concorsi internazionali di danza sportiva) permetterà ai ballerini di cimentarsi nello stile che preferiscono: dal Boogie al Lindy Hop, dal Rockabilly Jive al Balboa.

Il Dj Set dei The Dreamers ripercorrerà i migliori brani degli anni '50, con una selezione esclusivamente in vinile a 45 giri. Inizio ore 21, ingresso libero.

