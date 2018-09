Il Lido di Genova organizza per sabato 15 settembre 2018 una giornata da trascorrere tutti insieme per divertirsi e svagarsi tra sole, mare, musica, fitness, animazione, tornei e giochi per grandi e piccini.

Per l'occasione, le piscine rimarranno aperte fino alle ore 22, con musica dal vivo dalle 21 fino a mezzanotte.