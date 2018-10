Lo Stato Sociale e Luca Genovese alla Feltrinelli

Lo Stato Sociale - gruppo di successo che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo - e Luca Genovese presentano "Andrea", graphic novel edita da Feltrinelli. L'appuntamento è presso la libreria genovese di via Ceccardi 18, giovedì 8 novembre dalle ore 18.

La trama: Andrea ha un bar nella periferia della Bologna di un’Italia distopica, eppure terribilmente reale. Quel bar è il suo oblò sul mondo. Alienato dalla routine quotidiana e attaccato da un contesto sociale ostile, Andrea cerca in tutti i modi la fuga. Anche rifugiandosi in sogni e visioni. Ma sarà il suo passato a raggiungerlo e travolgerlo, trascinandolo in una spirale di follia e violenza.