Giovedì 22 marzo 2018 alle ore 18, presso la Libreria.Coop di Porto Antico, verrà presentato "La ragazza che ero, la riconosco", schegge di autobiografie femministe (Iacobelli, 2018).

Intervengono Silvia Neonato, curatrice, e tutte le autrici, in dialogo con Giulia Zoe Celano e Virginia Niri.

Il movimento delle donne raccontato dalle militanti genovesi

La stagione del movimento delle donne negli anni settanta nelle autobiografie di otto militanti genovesi.

Cosa ha significato essere state femministe? Perché lo siamo diventate?

«Spiegarlo, raccontarlo oggi, è stato il primo scopo del nostro libro, La ragazza che ero, la riconosco. Schegge di autobiografie femministe. Noi che nel ’68 eravamo ragazze, ci siamo riviste quarant’anni dopo e abbiamo deciso di scrivere testi autobiografici, che sono emersi attraverso lunghe e appassionate sedute di autocoscienza sul modello di quando eravamo giovani e ribelli. Abbiamo provato a raccontarci lasciando che affiorassero piano piano alla scrittura schegge delle nostre vite. Il nostro scopo era anche far capire come il femminismo della nostra gioventù ci avesse cambiato la vita per sempre. E in meglio».

Le autrici

Le autrici del libro sono Maria Alacevich, Marta Baiardi, Rossana Cirillo, Maria Pia Conte, Silvia Neonato, Marina Olivari, Giulia Richebuono, Giovanna Sissa. C’è chi parla della propria madre, chi del padre partigiano, chi dei compagni di vita e di lotta e dei conflitti, chi dei figli, chi del mestiere di ginecologa, chi del corpo seduttivo e che invecchia, chi delle figlie prese in affido, chi di un matrimonio decennale, chi delle molestie in famiglia o sulle vie del mondo.

Sono otto voci, sincere e acuminate, a cui si aggiungono in appendice del libro, le testimonianze di Elvira Boselli e Francesca Dagnino, due delle fondatrici di quel Collettivo femminista genovese a cui appartennero negli anni Settanta centinaia di donne.

Il movimento femminista a Genova

Anche a Genova allora, come in altre città italiane, molte parteciparono al movimento femminista che riempiva le piazze. Contemporaneamente però tessevano un lavoro più nascosto, riunendosi in collettivi nelle case e nelle sedi più o meno provvisorie che la politica povera della sinistra extraparlamentare poteva mettere a disposizione in quegli anni. Quel lavoro, vera e propria pratica politica definita “autocoscienza”- l’eredità che le ragazze del ’68 lasciano alle donne venute dopo - ha segnato la vita di tutte, cambiato la storia d’Italia e innovato un costume arretrato e conformista

Questi frammenti di biografie femministe illuminano una stagione di forte impegno, affondando nella storia personale di ognuna, nelle differenze di classe e collocazione, nelle reciproche relazioni e nelle vicende italiane, dal dopoguerra a oggi.