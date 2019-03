Sofia Brizzi presenta il secondo volume della trilogia fantasy "La Regina delle Torri"

Martedì 26 marzo alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Genova, Sofia Brizzi - scrittrice classe 2002 - presenta "Il portatore del risveglio", secondo volume della trilogia fantasy "La regina della torre". Introduce la giornalista Carla Scarsi.

Sofia Brizzi è un'ambasciatrice della gioventù che sogna e si impegna sia con il volontariato, sia con la scrittura per la promozione di importanti valori etici. Sofia parlerà della sua trilogia fantasy pensata quando aveva 12 anni, "La Regina della torre" e dei primi due volumi già pubblicati. Parlerà anche di attenzione all'ambiente, argomento che è andata sviluppando e che ha posto al centro del secondo volume.

«La mia trilogia “La regina della torre” ha dichiarato Sofia - mostra ai lettori fatti di vita quotidiana inseriti in un racconto fantastico. Le vicende che si svolgono all'interno dei tre romanzi sono “mezzi” con cui spero di riuscire ad entrare nei cuori delle persone e lasciare una traccia. Mi rivolgo alla vera forma dei sentimenti, quelli che spesso ignoriamo perché magari non sappiamo “leggerli” o “vederli”. Spero che la lettura del libro possa piacere ed appassionare; e soprattutto (rivolta ai ragazzi come me) spero che possa lasciare un’arma in più per affrontare questa età piena di incertezze, dubbi e domande».

Il primo volume era un romanzo d’amore che scorre verso il fantastico, in un mondo reale in cui la sensibilità della protagonista Emily filtra gli eventi vissuti attraverso momenti intensi e profondi, come solo un adolescente può avere con le sue curiosità e i suoi perché. Chi è, o meglio che cos’è l’ombra che la perseguita anche negli incubi? A chi appartengono i ricordi che la soffocano durante il sonno? Tra ricordi e apparizioni la protagonista dovrà affrontare il suo passato e fare i conti con il presente.

Nel secondo volume la vera natura di Emily, verrà svelata al suo ragazzo, Tyler, il quale dovrà fare i conti con un mondo parallelo a quello terrestre e dovrà lottare per recuperare l'amore della sua "Emily".