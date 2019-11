“Michele. Una vita da cantante”: il libro che ripercorre la carriera di Gianfranco Michele Maisano

Un libro per festeggiare la lunga carriera di Gianfranco Michele Maisano, in arte semplicemente Michele, sarà presentato in anteprima nazionale sabato 11 novembre alle 17:00, presso l'emporio-museo Viadelcampo29rosso, alla presenza di molti amici artisti, come Aldo De Scalzi, Piero Parodi e Matteo Merli.

“Michele. Una vita da da cantante” ( Ed. Sagep) , scritto da Franco Faloppi, è il racconto della prestigiosa carriera di uno degli artisti più popolari ed amati in Italia e all'estero. La prefazione del volume è a cura del Maestro Gianfranco Reverberi, grande amico di Michele e suo primo promoter, che lo notò appena diciassettenne in un locale di Genova.

Nel libro di Franco Faloppi che racconta l'artista e l'uomo, Michele ci parla della sua vita e della sua straordinaria carriera che ancora oggi lo vede sul palco con le sue canzoni che hanno lasciato un segno importante nella storia della musica italiana, da Se mi vuoi lasciare a Susan dei Marinai, fino a Ti ringrazio perché fino a Dite a Laura che l'amo per arrivare ai numerosi e più recenti successi internazionali.

Sempre al fianco dei suoi amici cantautori della cosiddetta “scuola genovese”, Michele si trovò a collaborare con De André componendo per lui insieme a

Corrado Castellari, la musica dell'indimenticabile brano “Il testamento di Tito da La Buona Novella, che gli procurò in cambio la bellissima Susan dei marinai, di cui Faber è autore del testo.

La sua professionalità, il suo talento vocale e scenico, la sua simpatia e signorilità da autentico gentleman fanno di Michele ancora oggi, uno tra i cantanti più amati di sempre e punto di riferimento per molte generazioni.