Presentazione (online) di "Dove crollano i sogni" di Bruno Morchio

Martedì 5 maggio, dalle ore 18,30, ‘Piazza Levante’ e Wylab organizzano online la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore genovese Bruno Morchio.

Il romanzo s’intitola “Dove crollano i sogni” ed è pubblicato da Rizzoli, all’interno della collana Nero Rizzoli. Si tratta di una storia di periferia, ambientata a Certosa, quartiere della Val Polcevera a Genova, alla vigilia del crollo del Ponte Morandi. Nelle strade in preda al degrado, tra povertà sociale e culturale e voglia di riscatto, il destino, come nella migliore tradizione ‘noir’, arriva inesorabile come una tagliola. La giovanissima Blondi con la sua istintiva, primordiale voglia di fuga, è una protagonista che lascia il segno.

Il libro è disponibile sia in libreria che sulle principali piattaforme, a partire proprio dal 5 maggio.

A chiacchierare con Bruno Morchio abbiamo invitato la sua amica e collega scrittrice Valeria Corciolani. Il loro dialogo sarà inframmezzato dalle letture dell’attrice Lucia Caponetto.

Modera, per ‘Piazza Levante’, Alberto Bruzzone.

L’incontro durerà circa 60 minuti e la partecipazione è gratuita. Ci è parso doveroso continuare ad offrire ai nostri lettori ciò che al momento non possiamo organizzare dal vivo. Seguiranno altri appuntamenti, secondo questo format, sino a quando non potremo rivederci di persona.

Per partecipare, è sufficiente iscriversi al link: https://piazzalevante.voxmail.it/user/register