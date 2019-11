Libri viaggianti: la magia della lettura al Teatro dell'Ortica

Tornano gli spettacoli dedicati ai bambini al Teatro dell'Ortica: ecco "Libri Viaggianti", la storia per scoprire le storie.

Martina non è mai stata in una biblioteca e non le piace leggere. Ma cambierà idea quando la sua amica Irene le farà conoscere alcuni bellissimi libri che narrano di avventura, amore, giochi e descrivono fantastiche storie.

Un gioco – invito alla lettura dove tutti si scoprono esperti “librofaghi” pronti per avventurarsi in un grande viaggio alla scoperta dei diversi generi letterari, accompagnati da due animatrici – attrici che apriranno al pubblico grandi “scatole libri” ripiene di gustosi e sorprendenti stimoli alla lettura.

Lo spettacolo esplora le diverse tecniche di animazione e invoglia a scoprire il mondo della lettura.