"Libri tra le note": il Musicomio presenta il "Mago dei bambini speciali"

Venerdì 2 marzo, a partire dalle ore 17, il Coordinamento Quarto Pianeta ospiterà “Il Musicomio”, un vero e proprio happening d'arte varia che punta alla rinascita culturale degli spazi nell’ex ospedale psichiatrico di Genova - Quarto (Via Maggio 4).

Nello “Spazio 21”, l’area che ospitava storicamente le cucine del complesso, si avvicenderanno tre siparietti: ore 17 “Arte tra le note", una mostra collettiva a cura dell'Associazione LibriDa; ore 18 “Libri tra le note” un’occasione per parlare di scrittura emozionale con la presentazione del libro "Il mago dei bambini speciali" edito da Chiave di lettura, volo fantastico per scoprire la magia che è in ciascuno di noi, il potere dell’amore e dell’amicizia, l’importanza della ricerca. Parteciperanno con l’editrice, l’autore Pietro Moros e la Psicologa di Uildm Genova Alessia d’Agostino; ore 20 “Cantautori in concerto” quattro live acustici per festeggiare i dieci anni della rassegna "Zero Cover" ideata da Zazza Esposito che si esibirà dal vivo insieme ai musicisti Antonio Clemente, Marco Stella e Paolo Traversa. Quattro cantautori diversi tra loro, ognuno con la propria storia fatta di musica, parole e sogni da raccontare. Ore 19 Apericena. Ingresso a offerta libera: apericena + concerto 15 €.

Conduttore e direttore artistico della serata è lo speaker radiofonico Claudio Gambaro con la partecipazione di Radio Arenzano che riprenderà in diretta l’evento.

I cantautori del Musicomio: Antonio Clemente - Cantautore, pittore e poeta, ha all'attivo tre dischi e due raccolte di poesia. Suona in giro per l'Italia e il suo ultimo album si chiama "Canzoni nel cassetto". Zazza Esposito - "Estate di città" è la canzone che va a chiudere e completare la "Zazza Card", una chiavetta usb a forma di biglietto da visita uscita al posto del terzo album. Contiene anche diversi bonus e i due dischi precedenti "Così" e "L’eredità". Marco Stella - Partecipa al Premio Tenco '97 con un omaggio al cantautore Mario Panseri, ma il suo disco più intenso è sicuramente "Mio nonno era Pertini" con storie surreali di donne vampire, cartoni animati e tanta poesia. Paolo Traversa - Infermiere e cantastorie, ha in progetto la riscoperta del folk tradizionale genovese. Il suo album "Canzone disperata" è un puro manifesto di colori che esplodono in versi e rime.