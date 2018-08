"Libri in Baia": la fiera dell'editoria torna a Sestri Levante

Sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, presso il centro congressi dell'Annunziata della Baia del Silenzio di Sestri Levante, torna "Libri in Baia", la fiera dell'editoria, per la seconda edizione.

La kermesse nasce dalla necessità di creare occasioni di incontro e scambio tra i protagonisti dell’editoria: editori, lettori e scrittori, ma anche professionisti del settore, librerie, associazioni culturali, agenti letterari, senza dimenticare gli operatori del web, che con blog e pagine social accendono l’interesse del pubblico sui più svariati contenuti. Un’occasione unica per i lettori di avvicinarsi ad un mondo sicuramente affascinante ed esclusivo, così come per gli editori e gli scrittori di incontrarsi ed entrare in contatto con il loro pubblico.

L’appuntamento fieristico è arricchito da eventi culturali di varia natura: presentazioni di libri e autori, incontri con professionisti del settore, workshop e laboratori tematici, entrattenimento e laboratori per bambini.

Il programma

Tra gli eventi da segnalare, sabato, "Book blogging e social network" con Giulia Ciarapica e Ilenia Zodiaco, workshop di sceneggiatura con Elisabetta Villaggio (figlia dell'attore Paolo Villaggio), e poi laboratori di fiabe e filastrocche con Andy Ferrari. Nel pomeriggio, "Qualsiasi", spettacolo di improvvisazione teatrale di e con Andy Ferrari.

Domenica, "Da grande voglio diventare un traduttore editoriale", incontro con il gruppo "La bottega dei traduttori", e "Tessitrici d'inchiostro", laboratorio di scrittura al femminile con Linda Lercari.