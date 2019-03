Lezione gratuita di chitarra ai Cantieri Teatrali Dioniso

Mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 20, presso i Cantieri Teatrali Dioniso a Genova, si terrà una lezione gratuita di chitarra aperta a tutti con Antonio Ligorio.

Posti limitati, è necessario prenotarsi.

Basta mandare una email a info@cantieriteatralidioniso.com specificando, nome, cognome, età e numero telefonico, oppure contattare il numero di tel. +39 393 7621131.

Sia la lezione di prova che il corso sono aperti a tutti: adulti, giovani e giovanissimi.

La sede e la segreteria della scuola sono in via al Ponte Calvi 6/2D.

Antonio Ligorioi nizia a fare i primi passi nella musica sin da piccolo. Influenzato dalle sorelle che suonano organo liturgico e chitarra si appassiona da subito alla musica. Hendrix, Blackmore e Page fanno il resto influenzando lo studio autodidatta della chitarra. A 15 anni partecipa al concerto della sala plenaria del Liceo Leonardo da Vinci come bassista e da li fonda il suo primo gruppo con amici “ Black and the Deckers “ ispirati dal rock anni ' 78- ' 82. Frequenta assiduamente locali con musica dal vivo e suona con varie band sino a entrare in un locale il “Panteca” di Genova Principe, dove è presente una fucina di talenti tra cui emergerà Francesco Baccini e molti altri. Qui conosce l' attore Enzo Paci (allora sconosciuto) con il quale fonda il duo i “113 rosso” - con formula chitarra di fondo e cabaret - che li porta a esibirsi a Torino al “Gildamesh” nella rassegna Giallo di Cabaret Esordiente. Suona in altre band musicali e con amici musicisti in jam. Durante il servizio militare entra in contatto con la miglior gioventù militare musicale di quegli anni: Max Mantovani – nella band di Paolo Conte (come sassofono della scuola di Saluzzo jazz); Paolo Fresu – trombettista turnista in quel periodo di Baglioni, ed oggi il miglior trombettista jazz italiano; Giuseppe Pero – trombretista; Egidio Perduca - produttore e maestro d' orchestra.

Con lo studio del sassofono, parte un sound che lo porta alla affiliazione agli “Yattaman” nota band ska hardcore degli anni 2000 dove con: Matteo Mammoliti – batterista di Tullio de Piscopo, Giuliano Palma,Pino Daniele e molti altri; Francesco Principini – percussionista e tecnico del suono, attualmente in rai e cinecittà; Giovanni Belli e Matteo Parisi alle chitarre. Poi si avvicenderà Andrea Trabbe Trabucco - chitarrista jazz e soprattutto percussionista - specializzato in samba brasiliana e caraibico; Alessandro Ginevri - flauto trombone e Dario Massone al basso. Con questi ultimi inizia un gran sound che li porterà a suonare in molti centri sociali e non solo sino allo scioglimento della band nel 2003.

Dopo alcuni anni incontra Massimo Alfieri. Insieme daranno vita ai “Luassi” band nota a Genova e nel Basso Piemonte.

Si aggiunge infine a quest'ultima durante il 2016-2017 il famoso percussionista e batterista Sergio Morselli.

Ha collaborato e condiviso il palcoscenico con molti musicisti come Vallanzaska, Mauro Culotta e molti altri. Ha collaborato con il “Lab Art” di Carlo Denei, i “Chicago Groovers”, i “Wolly Majello Brothers.

