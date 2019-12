Auguri di Buon Natale ai bimbi di Bolzaneto con letture di Gianni Rodari e musica

Un momento di incontro tra grandi e piccoli con letture di testi di Gianni Rodari (scrittore amico dei bambini), canzoni a cura del Cantiere di via Pedrini (associazione "Insieme per caso") e scambio di auguri: l'appuntamento è venerdì 20 dicembre alle 14,45 alla Casa della Cultura di via Pastorino, a Bolzaneto.

L'evento è promosso dal Municipio Valpolcevera, in collaborazione con Auser, la Biblioteca Piersantelli, l'associazione "Insieme per caso", e una classe terza della scuola primaria Dante Alighieri dell'istituto comprensivo di Bolzaneto.