Lettere da Londra, spettacolo dedicato ai Beatles

Sabato 28 settembre, alle ore 21, al Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente, andrà in scena Lettere da Londra, spettacolo dedicato a coloro che hanno contribuito a scrivere la storia della musica mondiale, i Beatles.



La compagnia teatrale Chez Thésse si avventurerà nelle vicissitudini, nello stile e nel periodo storico che hanno contrassegnato il cammino dei Baronetti di Liverpool, anticipando, di poco, un compleanno importante: il 2020 sarà, infatti, il sessantesimo anniversario della nascita di questo incredibile gruppo.



Un vero viaggio nella Beatlesmania e negli Anni Sessanta. Nove lettere, scritte da John Lennon, Paul McCartney e George Harrison e indirizzate ad amici, fidanzate, colleghi e parenti, e lette dagli attori della compagnia.



La lettura verrà accompagnata dai The Darlings Quartet ( Morena Campus, Gabriele Marenco, Alessandro Pellicari, Massimiliano Di Fraia ), che eseguiranno alcuni dei più celebri brani della band Inglese.



I narratori della serata saranno Noemi Baldini, Luca Cevasco, Martino Crispino ( reduci dal successo di Game of Kings ), Federico Librera, Marco Piras e Antonella Oggiano.



Scenografia di Maria Rossetti.

Acconciature di Marisa Mariano.

Regia di Marco Piras.



Per info e prenotazioni: 347 3751325