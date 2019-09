“I Manoscritti di Leonardo da Vinci: fatti, misfatti”, la fontana di De Ferrari si tinge di rosa

A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, il 27 settembre 2019 alle ore 17.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Gian Vico Melzi d’Eril terrà una conferenza intitolata “I Manoscritti di Leonardo da Vinci: fatti, misfatti”.

Nel periodo della sua maturità, Leonardo amava vestirsi con colori tra i quali predominava il rosa. Per ricordare questa sua abitudine, la Fontana di piazza De Ferrari verrà colorata in rosa in concomitanza dell’evento.

Leonardo nella sua maturità condivise molto della sua vita con Francesco Melzi, suo discepolo: a lui lasciò il suo immenso patrimonio documentale, ma i discendenti di Francesco Melzi non ne ebbero molta cura e la maggior parte venne dispersa ed in parte definitivamente perduta. Alcuni preziosi documenti vennero salvati dai discendenti di questa famiglia.

Il Prof. Gian Vico Melzi d’Eril, già ordinario dell’Università di Milano, ha raccolto una ricca documentazione sulle vicissitudini subite dai documenti lasciati da Leonardo.

L'ingresso è libero e aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti.