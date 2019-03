Lella Costa al Ducale: "Il potere alle donne e le antiche utopie"

Aspettando "La storia in piazza", Lella Costa sarà a Palazzo Ducale mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 21 (sala del Maggior Consiglio), per una serata dal nome "Il potere alle donne e le antiche utopie".

Lella Costa è artista da sempre impegnata sul versante delle battaglie al femminile, con monologhi divertenti e insieme di graffiante spessore.

Non è una novità che dedichi la sua attenzione ai Greci, vedi in passato alcune sue belle riletture di Odissea e di Penelope. Per la prima volta, in questa serata, rilegge passi sfrontati e sorprendenti del poeta comico Aristofane, autore di una sorta di trilogia al femminile: Lisistrata, Festa delle donne, Donne all’assemblea. Lella Costa, in dialogo con Margherita Rubino, presenta con ironia i brani ove le donne greche si alleano tra loro e si negano sessualmente ai mariti per far cessare la guerra, o puniscono chi parla male di loro, o prendono con un inganno il potere ai maschi e instaurano le loro leggi. La condizione e i problemi delle donne oggi sono critici in quasi tutto il mondo.

Nel 2011 il premio Nobel per la pace andò a Leymah Ggbowee, la “Lisistrata africana” come titolarono i giornali, che aveva adattato al suo paese le forme di protesta della antica eroina.