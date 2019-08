Swing night di Ferragosto a Leivi con Henry Carpaneto quintet

Giovedì 15 agosto un Ferragosto speciale a Leivi. Una “Swing Night” tutta da ballare con il blues di Henry Carpaneto Quintet al Campo Sportivo San Bartolomeo. Si inizia alle ore 19 con l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 stage di ballo swing e, con inizio alle ore 22, il concerto del pianista ligure Henry Carpaneto, accompagnato da Maurizio Borgia alla batteria, Davide Medicina al basso, Stefano Bergamaschi alla tromba e Paolo Maffi al sax.

Carpaneto è tornato in studio per completare il suo prossimo album dal titolo “Pianissimo” con la co-produzione di Tony Coleman – storico batterista di B B King – registrato proprio a Leivi presso la OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate. Un album nato tra Neshville e i paesaggi liguri, che uscirà in autunno. Nominato Best European Blues piano player dalla rivista specializzata "Blues feelings - Trophées France Blues”, oggi Henry Carpaneto è uno dei pianisti più interessanti nel settore, con alle spalle live in tutta Europa e negli Stati Uniti. Da quest'ultima tournée è nato "Voodo Boogie", il primo progetto discografico che ha visto come special guest Bryan Lee, istituzione di New Orleans, Tony TC Coleman e Otis Grand. Moltissime le collaborazioni nazionali di Henry Carpaneto: Fabio Treves (Blues Again) Paolo Bonfanti ed internazionali, tra i quali: Jerry Portnoy (armonicista della Muddy Waters Band e di Eric Clapton) Bryan Lee, Waldo Weathers (James Brown Band), Lucky Peterson, Deitra Farr, Lea Gilmore, Paul Reddick, e tanti altri.



Ingresso gratuito.

