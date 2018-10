I Lego invadono Santa Margherita Ligure

Sabato 27 e domenica 28 ottobre LiguriaBricks presenta la prima edizione di “ExhiBricks – Mattoncini a Santa Margherita Ligure”: in mostra opere originali costruite con mattoncini Lego e i set di appassionati e collezionisti.

ExhiBricks, a ingresso gratuito, è allestita negli incantevoli spazi di Villa Durazzo che, posta in posizione dominante sul mare, offre ambienti di raro splendore. Le opere saranno distribuite su circa 500 metri quadrati di esposizione e allestite per dialogare con gli ambienti in cui sono ospitate.

I Lego invadono il Levante

Dopo il successo di ExhiBricks a Genova, lo scorso giugno, LiguriaBricks ha fortemente voluto questo evento per condividere e divulgare la passione per i mattoncini anche oltre i confini del capoluogo.

Ed è proprio grazie alla partnership con Villa Durazzo e alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure che LiguriaBricks può dare spazio alla vocazione regionale portando il proprio format espositivo in una delle perle del levante ligure.

Che tipo di esposizione è?

ExhiBricks – Mattoncini a Santa Margherita Ligure è una mostra dedicata non solo a famiglie con bambini, ma a chiunque sia curioso di vedere alcune delle infinite applicazioni creative del sistema Lego.

Le opere esposte sono creazioni originali, realizzate esclusivamente con mattoncini Lego, che spaziano dai pochi centimetri a modelli di dimensioni e peso ragguardevoli. Ci sarà spazio anche per collezioni composte di set Lego (più o meno rari) e per un imponente diorama cittadino da 11 metri di lato.

All’interno dell’esposizione saranno presenti negozi con set nuovi, usati, vendita di minifigure® da collezione e mattoncini sfusi.

La Lanterna di Genova in mattoncini.

Alla mostra di Santa Margherita Ligure sarà presente una riproduzione della Lanterna di Genova in scala 1:100: il modello è stato progettato, finanziato e assemblato interamente dagli AFOL (Adult Fan Of Lego) di LiguriaBricks.

Questa prima creazione di gruppo (MOC, in gergo) conta più di 3.400 mattoncini Lego per un’altezza complessiva di oltre 100 centimetri.

Cos’è un AFOL?

Nella vastissima comunità di appassionati che gravita intorno all’universo Lego, l’acronimo “AFOL” sta per “Adult Fan Of Lego” che in italiano suona come “Fan Adulti della Lego”.

Che significa ExhiBricks?

ExhiBricks è una parola inventata, una macedonia tra “exhibit” – che significa “mostra” – e “bricks” – cioè “mattoncini”. È il nome che LiguriaBricks ha voluto dare al proprio format espositivo che resta invariato: cambiano solo il luogo e l’anno dell’esposizione.