Leggere, infinito futuro: una settimana nel segno della lettura

La settimana tra il 23 e il 29 settembre sarà nel segno della lettura, della scrittura e della poesia, grazie alla presenza a Genova di Bernard Friot, quest’anno insignito del Premio Andersen – Protagonista della Cultura per l’Infanzia 2019. L’autore francese sarà ospite nel capoluogo ligure dal 23 al 29 settembre, per una lezione magistrale sulla lettura e una serie di appuntamenti che insieme danno vita al programma Leggere, infinito futuro – Una settimana tra lettura e scrittura con Bernard Friot, promosso da Andersen con il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del MiBAC e l’Institut Français d’Italie, in collaborazione con una rete di soggetti della città attivi sul fronte della cultura, dell’educazione e dell’infanzia, le case editrici IlCastoro e Lapis e con il patrocinio di Nati per Leggere Liguria e di AIB-Associazione Italiana Biblioteche sezione Liguria.

Programma

Lunedì 23 settembre – pomeriggio – Palazzo Ducale

Presentazione del programma Leggere, infinito futuro – Una settimana tra lettura e scrittura con Bernard Friot nell’ambito di Impararte, l’appuntamento annuale di presentazione a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori e famiglie dell’offerta educativa di Palazzo Ducale e di tutte le principali realtà culturali della città.

Martedì 24 settembre – h. 15.30/18.30 – Foyer del Teatro della Corte

Coniugare il verbo leggere al futuro – incontro formativo per insegnanti, bibliotecari, educatori

Dieci riflessioni sulla lettura dei bambini e dei ragazzi, oggi e domani. Tanti spunti per immaginare e accompagnare l’esperienza della lettura nella nostra società in continua trasformazione. La lettura non è solo entrare in contatto diretto con un testo, è una pratica culturale costituita di tanti “gesti” diversi: decifrare, interpretare, ma anche ascoltare un testo letto ad alta voce, scegliere un libro, condividerne le interpretazioni con altri lettori, frequentare librerie o biblioteche… Educare alla lettura è permettere al giovane lettore di “vivere” la lettura come atto culturale e sociale, un “momento di vita” come la definiva Gianni Rodari.

L’incontro inaugura il ciclo formativo annuale per gli insegnanti di ogni ordine e grado del TNG-Teatro Nazionale di Genova “I lunedì della scuola” (ore 15.30 con interventi di Angelo Pastore, Giorgio Gallione, Giorgio Scaramuzzino del TNG e Benedetto Maffezzini del MIUR-USR Liguria) e segna l’avvio dei progetti di educazione alla lettura promossi dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) per l’anno scolastico 2019/2020. Nel corso dell’incontro, prima della lezione magistrale di Bernard Friot, alle 16,45 sarà ufficialmente consegnato all’autore il Premio Andersen “Protagonista per la Cultura per l’Infanzia 2019” con l’intervento di Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Pino Boero per la rivista Andersen e di Flavia Cristiano, direttrice del Cepell.

Ingresso gratuito previa prenotazione: a.balestra@teatronazionalegenova.it – 0105342302 – g.langella@teatronazionalegenova.it – 0105342716 – Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

In collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria-MIUR, il Centro per il Libro e la Lettura-MIBAC, l’Institut Français d’Italie, la Libreria Teatro della Corte

Mercoledì 25 settembre – h. 9.30/12.30 – Centro di aggregazione per l’infanzia Il Formicaio

Vivere la lettura, insieme – incontro formativo per educatori centri socieducativi

Un incontro formativo laboratoriale di confronto/dialogo su come impostare una relazione adulti/bambini attraverso i libri e le narrazioni per il contrasto della povertà educativa minorile** con Bernard Friot, Barbara Schiaffino e Daniela Carucci (rivista Andersen) e il team di educatori del Centro Il Formicaio della Cooperativa sociale Il Laboratorio, presidio socioeducativo attivo da molti anni in uno dei quartieri più critici del centro storico cittadino, e organizzatore della storica iniziativa La Notte Bianca dei Bambini (VIII edizione, 12 ottobre 2019) nel Sestiere della Maddalena. Incontro riservato agli operatori socio-educativi già iscritti.

In collaborazione con la Cooperativa Il laboratorio, la libreria La locanda delle favole

Mercoledì 25 settembre -h. 16.45/18.45 – Biblioteca internazionale per ragazzi De Amicis

Fare poesia, giorno per giorno – incontro formativo per insegnanti, bibliotecari, librai

Un incontro di formazione/aggiornamento per insegnanti, bibliotecari, librai, educatori per scoprire un diverso approccio alla poesia e un invito alla sua frequentazione quotidiana sia nella pratica della lettura sia della scrittura, in occasione dell’uscita del nuovo libro di Bernard Friot, Un anno di poesia (Lapis Edizioni, traduzione e adattamento di Chiara Carminati, illustrazioni di Hervé Tullet) che propone una poesia e un’attività poetica al giorno, per un anno intero. Con interventi introduttivi di Francesco Langella (Biblioteca De Amicis), Barbara Schiaffino (rivista Andersen) e Rosaria Punzi (Lapis Edizioni).

Ingresso libero – Attestato di partecipazione su richiesta.

In collaborazione con la Biblioteca internazionale per ragazzi De Amicis, Lapis Edizioni, la libreria La locanda delle favole

Giovedì 26 settembre – mattina – scuola primaria XII Ottobre, Genova

Un autore, i suoi lettori e altre storie – incontro delle classi con l’autore

Un incontro tra uno scrittore e i suoi lettori che afferma la lettura come atto di socializzazione e condivisione, di costruzione dell’immaginario per fare comunità (a scuola, in famiglia, nelle librerie e nelle biblioteche dove sono attivi circoli di lettori), con particolare riferimento alla poesia secondo l’approccio proposto dall’autore nell’albo Voglio scrivere una poesia di Bernard Friot (illustrazioni di Arianna Papini, Carthusia Edizioni) e nel volume Un anno di poesia (Lapis Edizioni).

Venerdì 27 settembre – mattina – scuola secondaria di 1° grado IC San Francesco da Paola e Scuola Germanica di Genova, Genova

Un autore, i suoi lettori e altre storie – incontro delle classi con l’autore

Un incontro tra uno scrittore e i suoi lettori che afferma la lettura come atto di socializzazione e condivisione, di costruzione dell’immaginario per fare comunità (a scuola, in famiglia, nelle librerie e nelle biblioteche dove sono attivi circoli di lettori), con particolare riferimento alle raccolte di racconti “a testa in giù” dell’autore (Il Castoro Edizioni) e ai suoi romanzi (Lapis Edizioni).

Venerdì 27 settembre – h 16.30/18.30 – Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Percorsi museali di narrazione fantastica – incontro per educatori con bambini e loro famiglie

Una passeggiata al museo con Bernard Friot, una guida d’eccezione che condurrà i giovani partecipanti – insieme ai loro educatori e famiglie – tra le opere esposte che diventano spunto per narrazioni inedite, libere, inattese e sorprendenti, per guardare l’opera d’arte in modo nuovo e completamente diverso grazie alla creatività della parola, come suggerito anche dal libro Storie di quadri a testa in giù (Il Castoro) e da Ricette per racconti a testa in giù (Il Castoro).

Incontro riservato ai bambini e alla comunità educante del Centro Il Formicaio.

In collaborazione con la Cooperativa Il laboratorio, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Editrice Il Castoro, la libreria La locanda delle favole

Sabato 28 settembre – h 10.30/12.00 – Alliance Française, via Garibaldi 20, Genova

Lire, rire e sourire… avec Bernard Friot – incontro per bambini e loro famiglie

Leggere e giocare con le parole e le storie: un incontro per bambini e adulti che alterna letture e suggestioni sul potere creativo delle parole in francese e in italiano, a ripercorrere alcuni brani tratti dai suoi libri più celebri e amati.

Ingresso gratuito, senza prenotazione.

In collaborazione con Institut Français d’Italie, Alliance Française, Associazione Zenaflam, libreria La locanda delle favole

Sabato 28 settembre – h 16.00 – libreria La locanda delle favole, vico del Ferro 5-7, Genova

Una libreria e il suo primo compleanno “a testa in giù”

Una festa per il primo compleanno della libreria, con gli amici della locanda che leggeranno brani tratti dalle opere di Friot e un brindisi con l’autore.