"Le prénom" al teatro Duse

Una cena tra amici, uno scherzo innocente che si tramuta in un carnage, una generazione allo sbando: "Le prénom", commedia nera, divertentissima e di successo, approda al Teatro Duse dal 30 gennaio al 4 febbraio 2018.

Lo spettacolo si avvale di un gruppo affiatatissimo di interpreti diretti da Antonio Zavatteri e di una storia che è un vivace e implacabile ritratto della realtà. Uno spaccato – forse più parigino che non italiano – decisamente e tragicamente attuale: la serata tra parenti e amici che inizia con un gioco provocatorio e finisce in un vero e ferocissimo delirio è il ritratto di una generazione allo sbando, borghese e forse appagata, dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi.

Presentato per la prima volta a Parigi nel 2010, Le prénom di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière ottenne sei nomination al prestigioso Prix Molière dell’anno seguente e fu adattato subito per il grande schermo dai suoi stessi autori (il film uscì in Italia con il titolo Cena tra amici) diventando un successo internazionale. Bello dunque ritrovarlo in scena, dopo una fortunata tournée nazionale, nelle scene di Laura Benzi e con un gruppo di attori tutti ex allievi della Scuola dello Stabile di Genova.