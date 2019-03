Le Fiere della Creatività e del Modellismo riunite in Fiera Genova

La Fiera della Creatività manuale femminile e la Fiera del Modellismo riunite in un'unica nuova location, per dare vita ad un evento per gli hobbies ed il tempo libero di tutti!

La 19° edizione di Fantasy & Hobby, la Fiera della Creatività, Hobbistica ed Arti Manuali, la tre giorni di esposizione, vendita prodotti, accessori e materiali, corsi, laboratori e dimostrazioni per apprendere nuove tecniche ed affinare le classiche e la 11° edizione di Model Show, il Salone Internazionale del Modellismo si terranno in contemporanea il 15-16-17 marzo nel Padiglione Blu della Fiera del Mare di Genova.

Fantasy&Hobby è l’occasione per incontrare le maggiori aziende produttrici ed i rivenditori del settore dell’hobbistica, della manualità e della creatività; permette di scegliere tra la varietà di prodotti e di evolvere le tecniche del mondo creativo e molto altro ancora.

La presenza delle più importanti aziende ed operatori del settore ha costituito sempre un importante punto di riferimento per chi è alla ricerca delle ultime novità del mercato, così come di occasioni di acquisto di materiale nuovo ed usato.

Novità 2019: ArtigianFantasy, l’area delle artiste creative genovesi, con corsi e dimostrazioni, durante tutte le giornate.

Attraverso il sito, in cui è pubblicato l’elenco, suddiviso per giornata, con tutto il programma aggiornato, sarà anche possibile aver maggiori informazioni, contattando direttamente i referenti.

Anche a Model Show tantissimi espositori, anche dall’Estero, di ogni genere modellistico, una Borsa-Mercatino tra le più grandi d’Italia nel settore e tante Associazioni di Modellismo Radiocomandato, Plastici Ferroviari, Modellismo Statico di ogni genere, Campioni del Mondo nei vari settori Statico e Dinamico e tanto altro, pronti a far divertire i bambini, i ragazzi ed emozionare i tanti adulti che questo Hobby coltivano fin da ragazzi e che sempre più spesso passano la passione ai propri figli.

Per info: www.fantasyehobby.it - www.modelshow.it