Le Clab con musica dal vivo con The Black Cats

La domenica che accompagna l'aperitivo con la musica dal vivo al Le Clab con The Black Cats.

Il loro motto è “Blues made with love & care!” Sono una band di 6 elementi legati dall'amicizia e dall'amore per la musica afroamericana in tutte le sue sfumature. Propongono un repertorio di cover riarrangiate dei loro brani preferiti attingendo soprattutto dalla tradizione blues, ma sempre aperti ad influenze soul, rock e rhythm'n'blues.

Suonano divertendosi e divertendo, trascinando il pubblico nella dimensione scanzonata e un po' matta che li contraddistingue.

Davide Polverini: batteria

Stefano Fontana: basso

Stefano Figallo: chitarra

Fabrizio Zingaro: tastiere

Cecilia Soraci: armonica

Food, aperitivi di qualità e un ampia scelta di vini.

Prenotazioni al +39 010 868 1474