Career Day: a Genova colloqui con le aziende interessate ad assumere

Nell'ambito del salone Orientamenti al Porto Antico torna anche il Career Day in una versione rinnovata e internazionale.

Da lunedì 11 a giovedì 14 novembre 2019 chi è alla ricerca lavoro potrà trovare reali opportunità di impiego attraverso colloqui con le aziende interessate ad assunzioni nel 2019/2020.

Al Career Day 2019 i referenti della rete Eures portano le offerte europee e aiutano i candidati con il proprio curriculum a livello internazionale.

Sono 3.600.000 le offerte di lavoro in tutta Europa.

I candidati potranno consultare le molteplici opportunità di lavoro per laureati provenienti da alcuni specifici settori professionali e per i giovani anche senza esperienza tramite il programma Your First Eures Job.

I referenti della rete Eures aiuteranno i candidati a cercare lavoro nei 32 paesi europei, creare e gestire il proprio curriculum in più lingue, ampliare le prospettive professionali acquisendo nuove competenze.

L’evento, quest’anno alla sua sesta edizione, verrà realizzato presso la prestigiosa location del Palazzo della Borsa in piazza De Ferrari, nel cuore di Genova. Parteciperanno alla manifestazione aziende appartenenti a diversi settori e a diverse realtà produttive, con posizioni lavorative offerenti contratti a tempo determinato, tirocini, apprendistati ma anche contratti a tempo indeterminato.

L’International Career Day è realizzato in stretta collaborazione con le attività del portale FormAzioneLavoro della Regione Liguria, dei Centri per l’Impiego, di Eures e delle HRC delle imprese liguri e nazionali.

È possibile consultare le posizioni aperte a livello europeo a questo link.

I candidati invece possono registrarsi cliccando qui.