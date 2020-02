In data 13 febbraio 2020 alle ore 9.00 presso la Sala delle Grida – Palazzo della Borsa – Via XX Settembre 44 – Genova, si terrà un incontro con gli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto “lavoriamo per la legalità”.

L’evento coinvolgerà le alte rappresentanze delle Istituzioni pubbliche locali, rappresentanti delle forze dell’Ordine e della Capitaneria di Porto, alti funzionari ecclesiastici, il Magnifico rettore dell’Università di Genova e i direttori degli Istituti previdenziali e Assistenziali che interverranno al dibattito, preceduto dalla proiezione di un video che riassume alcuni passaggi fondamentali della nostra carta costituzionale e, in successione una video-intervista al ex Sindaco di Rizziconi (RC) che, nello svolgimento dell’incarico pubblico, denunciò alla Procura della Repubblica quello che nel piccolo comune di 8000 abitanti era una delle famiglie mafiose più potenti: la famiglia Crea.

Terminata la proiezione dei video, ci sarà un dibattito con le autorità presenti che saranno chiamate a promuovere e insegnare i valori della legalità in ogni sua forma.

A termine del dibattito, verranno coinvolti gli alunni delle scuole, suddivisi in gruppi, per un gioco ideato della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “generazione Legalità” nel quale verranno sviluppati i concetti di Legalità, Onestà, Libertà, Dignità e Trasparenza.

L’evento è stato co-organizzato con l’Ass.ne giovani CdL Genova, ed ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Genova e della C.C.I.A.A. di Genova.