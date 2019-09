Si balla latino e kizomba al Baia Calipso di Arenzano

Domenica 8 settembre 2019, dalle ore 20, al Baia Calipso di Arenzano (Lungomare De Andrè, Marina Piccola; www.baiacalipso.it) continua l'appuntamento con le serate latine della domenica targate Caribe Club, che da quest'anno porta ad Arenzano il meglio della musica e della danza latina.

Una location suggestiva e unica affacciata sul mare pensata per tutti gli appassionati di musica e danza latina. Alla console ci sarà dj Erick la Voz, che selezionerà i migliori successi musicali per garantire una perfetta serata latina a 360 gradi. In pista non mancherà l'animazione con il ballerino del Caribe Moreno Niosvel. Nello spazio dedicato alla kizomba, si balla con dj Chris e dj Simo che selezioneranno le migiori sonorità sensuali e romantiche della kizomba. Presente in pista anche la ballerina Valentina De Salvo.

Possibilità di cenare al ristorante e pizzeria del Baia Calipso a partire dalle ore 20 (prenotazione obbligatoria entro venerdì al numero 335207103 oppure 3737907500). Parcheggio riservato. Informazioni: 335207103