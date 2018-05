Last Call: Genova chiama... i "neet"

Il progetto "NEET a Genova" con scadenza l’11 maggio 2018, ore 12.00, ha come obiettivo generale la valorizzazione dei talenti, delle motivazioni, degli interessi, della curiosità, delle idee e dei progetti dei NEET attivando un cantiere di sperimentazione che possa coinvolgere stabilmente le istituzioni, le associazioni giovanili, i territori, le imprese e i cittadini, aprendo un processo che inviti i giovani a “prendere parola” utilizzando le metodologie della progettazione partecipata, della Peer education , del learning by doing e dei Circoli di Studio nonché quelle processuali dell’orientamento.

5 progetti, 60 giovani tra i 18 e i 25 anni.

Per info: www.comune.genova.it/neetge

