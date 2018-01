Lasagnata antifascista a Nervi

Un segnale da Nervi per arginare il ritorno di ideali fascisti: la neo costituita Associazione Resistenti di Piazza Pittaluga organizza per sabato 6 gennaio una giornata di mobilitazione e di presidio nello stesso luogo dove si è spontaneamente costituita, in risposta al convegno neofascista dell'hotel Astor.

L'incasso sarà utilizzato per comprare e piantare un albero per i parchi di Nervi, in memoria degli eterni valori della Resistenza al nazi fascismo.