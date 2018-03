Presentazione di "Lanterna Rossa": storia dei comunisti a Genova

In forma narrativa ma con rigorosi riferimenti a fonti bibliografiche e documenti inediti, Lanterna rossa - che verrà presentato martedì 27 marzo alle 18 alla Feltrinelli - ricostruisce mezzo secolo di storia del Pci a Genova. Il libro è edito da Erga Edizioni.

Ridotto a pochi gruppi clandestini nel 1943, il Pci diventa protagonista della lotta di liberazione e nel dopoguerra arriva a contare oltre 75 mila iscritti e prende la guida della città con il sindaco Adamoli.

Subisce però la disfatta del 1948 e insorge dopo l’attentato a Togliatti. In piena crisi negli anni Cinquanta, comincia a scuotersi con la protesta antifascista del 1960 ed è poi protagonista delle lotte operaie. Trionfa sotto la guida di Enrico Berlinguer ma è sotto l’attacco del terrorismo nero e rosso. Con la giunta Cerofolini, il Pci è il motore del recupero del centro storico e promuove le grandi trasformazioni della città. Vede però cadere la sua funzione mentre si smantellano il porto dei “camalli” e le fabbriche pubbliche. Infine si scioglie nel 1991 dopo il crollo del Muro.

Nel libro sono riordinati i dati sulla forza numerica e la composizione sociale degli iscritti, che restituiscono un’immagine parzialmente diversa da quella tramandata. Sono riportati anche importanti documenti, rari giornali e verbali, scambi di lettere e fascicoli di polizia (le “schedature” nel casellario politico) finora mai citati.

Marco Peschiera è giornalista dal 1980. Per a lcuni anni è stato redattore all’Unità di Genova e dopo una breve esperienza al Lavoro è passato nel 1986 al Secolo XIX dove ha lavorato fino al 2015, prima come caposervizio alla Politica interna poi per vent’anni come caporedattore all’ufficio centrale. Ha anche diretto per quattro anni la redazione sportiva.

Enrico Baiardo è stato dirigente del Pci e consigliere comunale a Genova, ha fatto parte degli organismi direttivi del Teatro Comunale dell’Opera e del Teatro Stabile, collaborato a lungo ai corsi di Storia dello spettacolo presso l’Università di Genova ed è stato eletto più volte presidente del Comitato radiotelevisivo della Regione Liguria.

Aldo Agosti è professore emerito di Storia contemporanea all’Università di Torino e condirettore della rivista Passato e presente. Tra le numerose pubblicazioni spiccano: La Terza internazionale (Editori Riuniti, 1974-1979); Togliatti, un uomo di frontiera (Utet, 1996 e 2003), la più approfondita e documentata biografia del leader del Pci tradotta anche in inglese (IB Tauris, 2008); Storia del partito comunista italiano (Laterza, 1999).