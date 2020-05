Festa della Mamma: la Lanterna si illumina di rosa

La Lanterna abbraccia virtualmente tutte le madri e, in occasione della loro festa, si illumina in rosa per la Festa della Mamma 2020.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sui temi più importanti: in questo caso, domenica 10 maggio, la Lanterna si fa "rosa" per celebrare tutte le mamme.

Il faro, con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

L’illuminazione è visibile anche online grazie alla webcam

donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

Photo credits: Roberto Orlando