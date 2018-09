Lanterna d'Oro: i piccoli cantanti si esibiscono sotto il faro

Maia, L'Alveare e Italia Contest organizzano l'edizione 2018 della "Lanterna d'Oro", concorso canoro nazionale di voci nuove per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni.

La "Lanterna d'Oro" è un festival incentrato sulla musica popolare italiana. Il festival è nato come rampa di lancio per i giovani cantanti italiani senza contratto discografico. Negli anni, il festival ha moltiplicato il numero di iscritti e, a partire dalla terza edizione, è diventato anche un programma televisivo trasmesso da Teleliguria e registrato a Genova in location differenti. A partire dal 2017, la "Lanterna d'Oro", è diventato un concorso canoro di voci nuove riservato esclusivamente a bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni.

Tutti gli iscritti al concorso saranno valutati dall'organizzazione durante i provini e, se ritenuti idonei, saranno convocati per la finalissima che si svolgerà sabato 8 settembre 2018 alle 21 sotto la Lanterna di Genova di fronte ad una giuria qualificata. In quell'ambito, i piccoli cantanti diventeranno i protagonisti di un video musicale che sarà registrato durante la serata finale.