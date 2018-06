"ExhiBricks - Mattoncini a Genova": la mostra con la Lanterna fatta di Lego

Il 23 e 24 giugno 2018 la Sala Chiamata del Porto ospita la prima edizione di "ExhiBricks - Mattoncini a Genova".

In mostra le opere originali e i set di più di 40 espositori, appassionati e collezionisti.

ExhiBricks, a ingresso gratuito, sarà allestita nei 1.000 metri quadrati della Sala Chiamata del Porto, storica location in Piazzale San Benigno, a pochi metri dalla Lanterna.

Obiettivo dell'evento è condividere e divulgare la passione per i mattoncini: è così che l'associazione organizzatrice si apre non solo a famiglie con bambini, ma a chiunque sia curioso di vedere alcune delle infinite applicazioni creative del sistema Lego.

Una Lanterna in mattoncini

Alla mostra, per la prima volta in assoluto, verrà presentata al pubblico una riproduzione in scala 1:100 della Lanterna di Genova: il modello è stato progettato, finanziato e assemblato interamente dall'associazione.

Questa prima MOC di gruppo conta più di 3.400 mattoncini Lego per un’altezza complessiva di oltre 100 centimetri.

Cosa significa ExhiBricks?

Trovare un nome per un evento legato al mondo Lego è davvero difficile, così è stato fatto un mix tra “exhibit” – che significa “mostra” – e “bricks” – cioè “mattoncini”.