Euroflora: Lanterna in Fiore

Un compleanno speciale per la Lanterna di Genova, che spegne 890 candeline in concomitanza con Euroflora.

Per l'occasione, in mostra, una meravigliosa composizione di fiori donati dalla Cooperativa Il Rastrello, che ha disegnato nel parco del Faro, con più di 200 piante, la bandiera della città con la Croce di San Giorgio.

Il programma delle iniziative:

Il 14 aprile, alle ore 17

Inaugurazione della mostra ARACNOFOLLIA curata da L'altrodesign in collaborazione con Amici della Lanterna e Fondazione Labo'.

In esposizione l'installazione di Isabella Ramondini realizzata in occasione della prima edizione della Biennale di Genova e precedentemente esposta all'interno del Chiostro del Museo di Sant'Agostino.

"ARACNOFOLLIA"

Installazione 2015

MDF, Legno, ferro, resina epossidica, tessuto

Dimensioni variabili

Cm 280 - Cm 150

21 aprile, alle 15 (16.30 in caso di necessità di un secondo turno)

STORIA DI UNA FOGLIOLINA VERDE

Laboratorio di conoscenza del basilico e di tutti gli ingredienti (quelli autentici!) per fare il pesto come una volta, armati di mortaio e pestello!

28 aprile, alle 15 (16.30 in caso di necessità di un secondo turno)

UN PO’ DI CIOCCOLATO, PREGO!

ll viaggio del cacao dal seme alla barretta, tra leggende, assaggi ed esperimenti per scoprire i tanti segreti di una pianta straordinaria che viene da lontano per regalarci il più goloso dei doni!

5 maggio, alle 15 (16.30 in caso di necessità di un secondo turno)

LA LANTERNA IN FIORE

Laboratorio per bambini di origami e fiori di carta sotto lo “sguardo” del simbolo di Genova di cui ricorrono gli 890 anni.

Prezzo: € 10 a bambino a partire dai 6 anni, € 6 fino ai 6 anni, € 4 adulti.

Prenotazione obbligatoria laboratori@lanternadigenova.it

I laboratori non saranno effettuati in caso di allerta meteo.