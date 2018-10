I Lamansarda in concerto all'Orchidea di Santa Margherita Ligure

Venerdì 12 ottobre i Lamansarda si esibiscono al circolo Arci Orchidea di Sestri Levante.

La mansarda non è solo il luogo in cui quattro ragazzi della provincia napoletana si incontrano per la prima volta nell’estate del 2013. Ben presto, fra condivise ispirazioni musicali e fertili dissonanze, Lamansarda (tutto attaccato per motivi ancora oscuri) diventa una paradossale dichiarazione d’intenti: la dimensione domestica del sottotetto, dove la musica prende forma, si contamina di sonorità lontane.

Il folk americano è il punto di partenza di una ricerca che ne asseconda lo slancio di fuga, in cui il fingerpicking accompagna chitarre fantasmatiche, trombe e clarinetto, per diventare semplicemente altro.

L’estate del 2017 vede l’ingresso della band nel roster di I Make Records, nei cui studi verrà registrato Foreign Bodies, il loro disco d’esordio in uscita nella primavera del 2018.

Lamansarda è il lavoro quotidiano dei fratelli Antonio (testi, voce, chitarra acustica, tastiere, harmonium) e Lorenza Acconcio (basso), di Fabrizio D’Andrea (chitarra elettrica e acustica) e Alessandro Bocchetti (batteria, percussioni).

L'ingresso costa 8 euro. Chi è sprovvisto di tessera Arci può tesserarsi all'ingresso al costo di 10 euro. Gli under 18 pagano 5 euro.