"Il Lago dei Cigni": il balletto arriva al Politeama

Il Balletto di Milano al teatro Politeama di Genova, giovedì 22 marzo, presenta il nuovo Lago dei Cigni, una produzione che ha già riscosso diversi successi: l’impossibile storia d’amore che vede protagonisti il Cigno ed il principe è reinterpretata in chiave attuale sia per la messinscena che per l’ambientazione, ma certamente non mancano la tradizionale magia degli atti bianchi, i virtuosismi e l’eleganza della danza classica.

Una caratterizzazione più moderna frutto del lavoro del coreografo estone Teet Kask, già autore per la Compagnia della fortunata produzione Anna Karenina, visibile anche nei costumi più sofisticati e tutù dalle linee morbide ispirati alla moda dei grandi stilisti preziosi nei tessuti dalle nuanches di tinte pastello. Concorre inoltre l’allestimento di Marco Pesta, nella sua essenzialità, stilizza le ambientazioni tradizionali e grazie all'utilizzo di materiali particolari e sfruttando le luci - realizzate da Dario Rossi -, l'architetto concepisce una messinscena elegante dove i giochi di trasparenza e riflessione, che ricordano l’acqua, creano un'ambientazione che va oltre lo spazio/tempo, capace di far risaltare al meglio la coreografia.

Gallery