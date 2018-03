Festa del Papà: laboratorio alla Feltrinelli

Sabato 17 marzo alla Feltrinelli di Genova si celebra la Festa del Papà con un laboratorio "art & craft": si progetterà insieme la targa per il miglior papà del mondo, con l'aiuto di educatori.

Si tratta di un laboratorio tematico per bambini, per prenotare (e per riservarsi il kit necessario a partecipare) si può scrivere a eventi.genova@lafeltrinelli.it.