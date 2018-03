“Reporter per un giorno”: come opera un vero inviato?

In occasione della mostra “Professione reporter. I pannelli di Oscar Saccorotti per “Il Lavoro” di Genova”, prorogata alla Wolfsoniana di Nervi sino al 30 settembre, il Dipartimento Scientifico di Solidarietà e Lavoro scs-onlus propone “Reporter per un giorno”, una speciale attività per famiglie, dedicata ai bambini dagli 8 anni in su , che potranno immedesimarsi nel ruolo di un vero inviato.

Tra le sale della Wolfsoniana si andrà a caccia di notizie: le grandi imprese e i fatti di cronaca, le storie d'amore, la cultura e l'arte, gli spettacoli, la gastronomia e le vignette, e quanto altro si cela dentro le splendide opere della collezione.

I partecipanti non saranno lasciati soli in questa impresa di "reporter per un giorno": avranno infatti il privilegio di essere aiutati da due professionisti del settore, i giornalisti Stefano Termanini (direttore della casa editrice Stefano Termanini Editore) e Aldo Carpineti (caporedattore Genova e Provincia di RETELUNA.IT).

Dopo aver raccolto tutte le notizie, rispettando i tempi e i modi della concitata uscita di una Edizione Straordinaria, si procederà alla creazione della prima pagina del quotidiano artistico.

È richiesta la prenotazione: tel 010.3231329; e-mail biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it