Presentazione dei laboratori di filosofia attiva

Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia sotto l’egida dell’Unesco, l’associazione Nuova Acropoli organizza nelle città italiane ove è presente, alcune attività dedicate a questo tema.

Il 19 e il 26 novembre, nei locali dell'associazione in Corso Torino 48/1, saranno presentati dei laboratori di Filosofia Attiva. La filosofia usata come strumento per conoscersi e trovare quotidianamente le soluzione per una vita sana ed equilibrata. Come qualsiasi strumento si deve imparare a usarlo, e capire l’utilità della filosofia è un primo e importante passo per trarne del beneficio.

Per Informazioni:

genova@nuovaacropoli.it

Tel. 3775534351

