"Labbra": il San Valentino del Teatro della Tosse racconta il tabù del sesso

Dal 14 al 16 febbraio al Teatro della Tosse arriva "Labbra", uno spettacolo spiazzante e divertente per riflettere sui tabù del sesso, sul corpo e sul rapporto con l'altro.

Dopo un dialogo tra amiche fatto nel bagno di casa, tra confidenze, perversioni e paure, prendono parola le vagine, strizzate, sognatrici e agguerrite.

Infine prende spazio una sola voce che racconta del sesso come violenza e di come la stampa strumentalizzi l’argomento. «Non cerchiamo una divisione tra giusto e sbagliato, tra buono e cattivo, tra morale e amorale, cerchiamo solo le sfumature del non detto».

Autrice dello spettacolo è Irene Lamponi, che reciterà anche sul palco insieme a Sarah Pesca. "Labbra" è realizzato in collaborazione con la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse e CSOA Zapata.