Il Festival Organistico arriva a Rapallo con 5 appuntamenti di grande musica

Il Festival Organistico Internazionale promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, arriva a Rapallo, sede storica della rassegna nata venti anni fa, con cinque appuntamenti di grande musica, tutti a ingresso gratuito: dal 4 al 26 agosto saranno ospiti alcuni tra i più importanti musicisti della scena organistica mondiale.

Il primo dei cinque appuntamenti rapallesi si terrà sabato 4 agosto, alle 21.15, presso l’Oratorio dei Bianchi di Rapallo con il concerto del notissimo concertista inglese Christopher Stembridge. Il pubblico potrà ascoltare il prezioso organo storico “Roccatagliata II” (1779) in un programma incentrato su composizioni di diverse epoche e stili che ne esalterà le caratteristiche timbriche. L’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.

Il programma continua mercoledì 8 agosto, sempre alle 21.15, alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo. Alla consolle dell’organo “Francesco Ciurlo” (1793) siederà la concertista spagnola di fama mondiale Montserrat Torrent che eseguirà un programma incentrato su musiche italiane e spagnole di diverse epoche e stili. Anche questo concerto sarà preceduto, alle 20.30, da un concerto di campane.

Tra le date di maggior rilievo si segnala l’appuntamento di sabato 11 agosto alle 21 presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo, momento in cui si terrà il Concerto Straordinario per Organo e Orchestra per festeggiare il Ventennale del Festival. Ne saranno protagonisti l’Ensemble Rapallo Musica diretto da Filippo Torre e il celeberrimo organista francese Jean-Pierre Lecaudey, docente presso il Conservatorio di Musica di Avignon. La serata sarà impreziosita dall’esecuzione in prima mondiale assoluta di una composizione per organo solo di Luis de Pablo (1930), commissionata appositamente dal XX Festival Organistico Internazionale. Al concerto, che si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo, del Comune di Rapallo, del Lions Club Rapallo e dell’Istituto Cervantes di Milano, sarà presente il M° de Pablo. L’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.

Altro evento da non perdere è quello di sabato 18 agosto, alle 21.15, sempre a Rapallo nella Basilica dei SS. Gervasio e Protasio, con protagonista d’eccezione Olivier Latry, organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Nominato organista della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi all'età di 23 anni, Latry è unanimemente riconosciuto tra i musicisti più importanti della nostra epoca. Il programma prevede l’esecuzione di alcuni capolavori della musica francese del XIX e XX secolo e si concluderà, nel solco di una tradizione senza eguali nel panorama concertistico mondiale, con un’improvvisazione in stile sinfonico su un tema fornito dal pubblico. L’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.

L’ultimo appuntamento del Festival Organistico Internazionale a Rapallo si svolgerà domenica 26 agosto, sempre alle 21.15, presso l’Antica Pieve di S. Stefano, nota come Oratorio dei Neri. Ne saranno protagonisti due celeberrimi solisti: il cornettista statunitense Bruce Dickey e il concertista olandese Liuwe Tamminga, organista titolare della Basilica di S. Petronio a Bologna, che si esibirà alla consolle del Truhenorgel “Walter Chinaglia”. Il programma si preannuncia di grande interesse anche per la suggestiva commistione timbrica originata dai due strumenti impiegati. Come di consueto, sarà possibile assistere al concerto anche dal giardino attiguo all’oratorio tramite un sistema di video proiezione. L’evento sarà preceduto alle 20.30 da un concerto di campane.

Tutti i concerti sono sostenuti dalla Compagnia di San Paolo di Torino, dal Comune di Rapallo e del Lions Club Rapallo e sono a ingresso libero e gratuito.